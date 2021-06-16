Василий Орлов: «Более 50 объектов образования Амурской области будут модернизированы при поддержке регионального Правительства и РЖД»

С 2021 по 2024 годы соглашение предполагает реализацию свыше 50 совместных мероприятий Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Между Правительством Амурской области и компанией РЖД заключены соглашения о сотрудничестве в сфере образования. С 2021 по 2024 годы оно предполагает реализацию свыше 50 совместных мероприятий – это строительство школ, учебных корпусов, детского сада, устройство спортплощадок, ремонт и оснащение 18 объектов образования.

- Программа по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали – очень важный для экономики России проект, который позволит нашему региону создать дополнительное сообщение с центром страны. При этом не менее важным является обеспечение работников нового объекта всеми необходимыми условиями и инфраструктурой, в частности, речь идет об организации образовательного процесса для их детей и детей из тех семей, которые будут жить вдоль второй ветки БАМа. Мы заинтересованы в том, чтобы школы имели современные образовательные возможности не только для того, чтобы школьники учились в современных условиях, но и чтобы в будущем ребята могли получить хорошее профильное образование и вернуться работать в родную область. Так, практически во всех населенных пунктах, расположенных вдоль второй ветки БАМа, будут открыты центры естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», подключен высокоскоростной Интернет, – прокомментировала зампред регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Также в числе работ, запланированных в рамках соглашения Правительства Амурской области и компании РДЖ, – ремонт детского сада в селе Тыгда, капремонт спортзала в школе пгт. Ушумун, устройство спортивной площадки при школе села Талдан, оснащение оборудованием школы поселка Муртыгит и прочее, всего – 54 позиции.

- Педагоги всех школ, где будут создаваться «Точки роста», «Цифровая образовательная среда», за счет средств областного бюджета получат возможность бесплатно пройти обучение в лучших образовательных центрах области и страны, – заключила министр.

Напомним, встреча губернатора Амурской области Василия Орлова и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова, на которой состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. Тогда между регионом и компанией были достигнуты договоренности о совместной реализации почти ста мероприятий по различным направлениям деятельности: образованию, культуре, спорту, здравоохранению и пр.

- Для нас компания «РЖД» – это очень важный партнер, крупный налогоплательщик. Так, объем налоговых поступлений за 2020 год составил 4,9 млрд. рублей. Также очень важно, что в Амурской области около 20 тысяч человек работают в этой компании. У нас общие цели: мы стремимся делать населенные пункты удобнее, улучшать инфраструктуру. Мы основательно подошли к формированию программы совместных действий, которая легла в основу соглашения. Запланировано 95 мероприятий, каждое из которых важно для той или иной территории нашей области. Уверен, жители региона положительно оценят эту работу, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.