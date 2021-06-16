Больше 300 амурчан оказались отрезанными от цивилизации из-за паводка

Вода затопила 40 километров дороги Фото: Прокуратура Амурской области

На контроле прокуратуры Зейского района находится паводковая ситуация, связанная с разливом рек в Зейском районе.

Установлено, что 16 июня вода подтопила участок автомобильной дороги сообщением «Зея - Гулик». Под водой оказалось около 40 метров трассы, вода поднялась на уровень не выше 30 см.

В настоящее время проезд к населенному пункту, в котором проживает более 300 человек, возможен на технике высокой проходимости.

На место разлива реки выехали прокурор Зейского района Константин Панаско и работники администрации района.

Прокуратура проверит исполнение законодательства в части организации обеспечения жителей села Гулик продуктами питания и медикаментами.

Кроме того, на контроле находится вопрос устранения паводковой ситуации и восстановление транспортного сообщения.

Также прокуратура района взяла на контроль ситуацию с повышением уровня воды в селе Ивановка, поселке Снежногорском и селе Сиан Зейского района.