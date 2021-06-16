38 случаев инфицирования коронавирусом выявили в Приамурье

За сутки обследовано на коронавирус больше двух тысяч человек Фото: Минздрав амурской области

За последние сутки в Амурской области лабораторно подтвердили 38 новых случаев COVID-2019. С нарастающим итогом зарегистрировано 23 157 случаев заболевания.

У 28 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 10 – в виде пневмонии (26%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,2 %, показатель заболеваемости – 2931,10 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 997 943 человек, в том числе за последние сутки – 2 104.