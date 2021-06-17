Вакцинация в Амурской области может стать обязательной

В заведениях общепита, где будет проведена массовая вакцинация персонала, губернатор пообещал сохранить режим работы Фото: Минздрав Амурской области

В Амурской области могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Приамурье может последовать примеру Москвы и сделать прививку от коронавируса обязательной. На такие меры местные власти пойдут, если эпидемиологическая ситуация станет хуже, передает РБК.

- У нас на сегодняшний день ситуация усложняется, но при этом она далека от московской. Но мы также не исключаем возможности введения таких санкций, как в Москве, - заявил Василий Орлов.

Однако, глава региона надеется, что Приамурье сможет обойтись без жестких ограничений, без локдауна, без ограничений для бизнеса.

- Также мы видим, что в других регионах вводятся ограничения по времени работы общепита. Мы все это учитываем, на штабе будем это обсуждать. Постараемся минимизировать потери для бизнеса, но в основе принятия решений лежит безопасность населения. Поэтому всех призываю вакцинироваться. Всех руководителей предприятий общественного питания призываю поработать со своим персоналом. Рассматриваем вариант, что там, где будет проведена массовая вакцинация персонала, режим работы предприятия общепита будет сохранен, – отметил губернатор.

Кроме того, он высказался, что если люди не хотят вакцинироваться, стоит отправить их на удаленку:

- У нас нет других вариантов победить эту инфекцию.