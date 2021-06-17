В Благовещенске задержали мужчину, обворовывающего детей

Мужчина ждал, пока дети отвлекутся, и совершал преступление Фото: Правительство Амурской области

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» задержали 31-летний местного жителя, подозреваемого в серии краж телефонов у детей.

В период с 24 мая по 13 июня в полицию Благовещенска поступило шесть заявлений от родителей. Во всех случаях мамы и папы рассказывали похожую историю: когда их дети находились на площади у фонтана и спортивных площадках в центральной части Благовещенка, у них пропали мобильные.

По данным фактам полицейские возбудили уголовные дела по ч.1 ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что все преступления совершил один человек – неработающий горожанин. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть полиции.

В содеянном благовещенец признался, пояснив, что наблюдал за детьми днем и выждал удобного момента. Когда ребята оставляли рюкзаки или телефоны на лавочках без присмотра, он похищал мобильники и скрывался.

Полицейские изъяли похищенных смартфонов и вернули их законным владельцам. Где остальные мобильники, полиция пока выясняет. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.

Полиция напоминает:

- В большинстве случаев одной из причин краж сотовых телефонов является беспечность самих владельцев.

- В парках, в скверах или в иных местах большого скопления людей не нужно оставлять сумку или телефон без присмотра на лавочках или бордюрах.

- Не стоит давать телефон незнакомым или малознакомым людям.

- Не оставляйте телефон на подоконниках, в гардеробе, в школьных кабинетах без присмотра.

- В развлекательных заведениях не стоит выкладывать сотовый телефон на стол или барную стойку.

- Если вы все-таки стали жертвой преступления, постарайтесь как можно скорее сообщить об этом в полицию. Чем меньше времени пройдет с момента хищения, тем больше шансов задержать злоумышленника «по горячим следам» и вернуть похищенное имущество.