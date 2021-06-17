Василий Орлов: «Программу субсидированных перевозок планируем расширять»

Разработан механизм выделения средств из областного бюджета для выполнения дополнительного рейса Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области добавится еще один авиарейс по социально значимому маршруту Благовещенск – Февральск – Экимчан. Дополнительный рейс планируется к выполнению с начала июля текущего года.

С просьбой увеличить частоту рейсов Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск с двух рейсов до трех в неделю в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области поступило обращение Селемджинского совета народных депутатов Амурской области.

Разработан механизм выделения средств из областного бюджета для выполнения дополнительного рейса.

- Средняя загруженность воздушного суда на один рейс в одном направлении по маршруту Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск составляет 14 человек или 82,35%, что подтверждает, что данный маршрут является востребованными у амурчан. Отзывы жителей о воздушных перевозках по указанному маршруту исключительно положительные. Билеты на рейсы бронируются и раскупаются заблаговременно, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Напомним, воздушные перевозки с 18 мая 2021 года по маршруту Благовещенск – Февральск – Экимчан – Благовещенск осуществляет авиакомпания ООО «СиЛа» с частотой 2 раза в неделю.

- Авиакомпания прошла процедуру отбора, с региональным минтрансом заключено соглашение о предоставлении субсидии до конца 2021 года. Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования из областного бюджета позволяет существенно снизить цену билета и повысить доступность таких маршрутов для людей. Программу субсидированных перевозок планируем в дальнейшем расширять, мы работаем над развитием авиации внутри субъекта. В настоящее время в регионе из областного бюджета субсидируются три маршрута: Благовещенск – Тында, Благовещенск – Зея и Благовещенск – Экимчан – Февральск, и все они являются востребованными, - отметил губернатор Василий Орлов.