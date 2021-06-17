Василий Орлов: «Первые субсидии до 500 тысяч рублей социальные предприниматели региона смогут получить уже в августе»

В Приамурье продолжается прием документов от бизнесменов области для получения статуса «социальный предприниматель» Фото: instagram.com/va.orlov/

В Приамурье продолжается прием документов от бизнесменов области для получения статуса «социальный предприниматель». Он позволяет пройти бесплатную акселерационную программу от центра «Мой бизнес» и стать обладателем федерального гранта до 500 тысяч рублей на развитие своего социального проекта.

- Интерес к социальному предпринимательству в Амурской области со стороны малого бизнеса постепенно растет. В этом году реализовать социальные бизнес-проекты решили около 60 амурчан, 48 из которых уже вошли в реестр социальных предпринимателей региона. Каждый из таких проектов очень значим – благодаря им социально уязвимые категории населения на льготных условиях могут получить доступ к качественным образовательным, медицинским и бытовым услугам, - сказал губернатор Василий Орлов.

Глава региона отметил, что хорошим подспорьем для развития социального предпринимательства является государственная поддержка.

- В рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» амурчане могут бесплатно научится всем тонкостям ведения успешного социального бизнеса и получить финансовую поддержку. Соответствующий порядок в настоящее время готовит минэкономразвития области, и первые субсидии до 500 тысяч рублей социальные предприниматели региона, вошедшие в реестр, смогут получить уже в августе. Конкурсные процедуры будут идти в течение месяца, поэтому, чтобы раньше запустить свою бизнес-идею на благо общества и получить средства на её развитие, необходимо не затягивать с подачей документов на получение статуса социального предпринимателя. Для удобства бизнесменов в муниципалитетах области документы принимают в городских и районных администрациях, отделениях МФЦ и в центре «Мой бизнес» в Благовещенске, - добавил Василий Орлов.

По словам министра экономического развития и внешних связей Амурской области Людмилы Старковой, наибольшую активность в подаче заявок проявляют предприниматели Благовещенска, Тынды и Белогорска. Несколько социальных предприятий зарегистрировано в Свободном и Райчихинске. В основном, все они связаны с оказанием образовательных и медицинских услуг. Некоторые предприятия становятся социальными, трудоустраивая нуждающихся граждан или людей с инвалидностью.

- Получить приставку «социальный» к своему статусу предприниматель региона может в случае трудоустройства социально уязвимых категорий граждан и реализации производимых ими или для них товаров и услуг. Кроме этого, на поддержку смогут претендовать те бизнесмены, чья деятельность способствует решению социальных проблем общества, - уточнила Людмила Старкова.

Перечень необходимых для заявки документов, условия и подробная информация размещена на официальном сайте министерства в специальном разделе «Региональная поддержка субъектов МСП». Дополнительная информация по телефону 8 (4162) 77-26-46.