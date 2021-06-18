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Происшествия18 июня 2021 3:38

В Благовещенске задержана руководитель управления капитального строительства

Она подозревается в получении крупной взятки
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Следствие считает, что на свободе Соболева может повлиять на свидетеле или уничтожить улики

Следствие считает, что на свободе Соболева может повлиять на свидетеле или уничтожить улики

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Благовещенске задержали директора Городского управления капитального строительства Татьяну Соболеву. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере, передает городской суд Амурской области.

Сообщается, что уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ было возбуждено амурским следственным комитетом 15 июня. В этот же день Соболева была задержана.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Свое решение он аргументировал тем, что Соболева подозревается в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти, за которое может быть назначено наказание на срок до 15 лет лишения свободы, и оставаясь на свободе, в целях избежать уголовной ответственности, может скрыться от органов следствия и суда, продолжив заниматься преступной деятельностью. Кроме того, она занимает руководящую должность, то есть может отдавать распоряжения сотрудникам, которые являются свидетелями преступления. Также Соболева лично знакома с основными свидетелями. Таким образом, по мнению следствия, находясь на свободе, она может оказать давление на свидетелей, чтобы они изменили или дали ложные показания, а также у нее будет возможность уничтожить или скрыть следы преступления.

Суд признал задержание директора ГУКС законным и обоснованным и продлил его до 20 июня 2021 года.