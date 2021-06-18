Амурские футболисты получили форму от губернатора

Из-за ковида с детьми встретиться не удалось Фото: Правительство Амурской области

Глава региона Василий Орлов в рамках рабочей поездки в Селемджинский район привёз 10 комплектов футбольной формы для школьной команды. С просьбой о её приобретении к Василию Орлову обратились в ходе личного приёма.

- Губернатор сразу откликнулся. Вопрос был быстро решён. Форма пригодится для будущих турниров и будущих побед наших юных футболистов. Идея обратиться за помощью в приобретении формы возникла, когда узнал, что у нас будет построена новая школа с большим стадионом, в котором будет большое футбольное поле. Давно мечтаю сыграть с пацанами в футбол на большом поле, сейчас-то мы играем в мини-футбол, - поделился педагог Экимчанской школы, тренер школьной футбольной команды Сергей Соловьев. - Ребята, для которых была заказана форма, уже участвуют вплоть до районных соревнований. Новая форма мотивирует их ещё больше. Думаю, им будет приятно.

Из-за ковида не получилось встретиться с детьми. Но форма будет им передана, тренировки, несмотря на каникулы, проходят регулярно. На эти выходные планируется детский товарищеский матч с командой Торкура, на котором и «обкатают» новую форму.

Сергей Соловьёв занимается с ребятами любительским футболом уже 12 лет. Новая форма будет передана юным футболистам 11-14 лет, есть ещё команда 7-8 летних ребят. Всего сейчас у школьного тренера занимается около 20 ребят.