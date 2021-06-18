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Происшествия18 июня 2021 9:06

В Тынде пьяный мужчина изнасиловал женщину

Его отправили в колонию строгого режима
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Свою вину амурчанин признал

Свою вину амурчанин признал

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тынде к 4,5 годам лишения свободы приговорен 33-летний мужчина. Амурчанин обвиняется в изнасиловании.

Установлено, что преступление произошло в январе текущего года. Житель села Сергее-Фёдоровка приехал в столицу БАМа на заработки и изнасиловал женщину, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Также суд учел в качестве смягчающего обстоятельства явку с повинной. Отягчающим вину обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом перечисленных обстоятельств суд назначил виновному 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала Тындинская городская прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил.