В Тынде пьяный мужчина изнасиловал женщину

Свою вину амурчанин признал
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Тынде к 4,5 годам лишения свободы приговорен 33-летний мужчина. Амурчанин обвиняется в изнасиловании.
Установлено, что преступление произошло в январе текущего года. Житель села Сергее-Фёдоровка приехал в столицу БАМа на заработки и изнасиловал женщину, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
В судебном заседании мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся.
Также суд учел в качестве смягчающего обстоятельства явку с повинной. Отягчающим вину обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
С учетом перечисленных обстоятельств суд назначил виновному 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Государственное обвинение по уголовному делу поддержала Тындинская городская прокуратура.
Приговор в законную силу не вступил.