Губернатор Амурской области поручил руководителям предприятий контролировать вакцинацию сотрудников

Студентов могут не пустить в общежития без справки о вакцинации или медотвода от прививки Фото: Минздрав Амурской области

В Амурской области вакцинацию от COVID-19 прошли 31,3 % от планового числа жителей. На сегодняшний день регион получил 13 4356 доз вакцины трех видов, из этого количества использовано 85, 2 %. Первым компонентом привито 113411 человек (31,26%) от плана вакцинации, вторым компонентом — 95094 человек (26,20%). Об этом в ходе заседания оперативного штаба рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Хорошие результаты по темпам вакцинации показывают Шимановский и Селемджинский районы, где от коронавируса привито 76,3% и 75% подлежащего населения соответственно.

- По-прежнему низкими остаются темпы вакцинации среди медицинских учреждений, подведомственных РЖД, а также в категории студентов и молодежи от 18 до 25 лет. Общий охват вакцинацией студентов составляет всего 10 %, - отметила Леонтьева.

По данным амурского Минобразования, на сегодняшний день общее количество вакцинированных от COVID-19 педагогических работников составляет 4485 человек – 34 % от общего количества. Переболели коронавирусом 2689 педагогов.

В учреждениях образования области усилена работа по вакцинации студентов и педагогов. На заседании штаба о вакцинанции сотрудников и студентов доложили руководители двух вузов – Дальгау и АМГу. Сейчас отрабатывается организация размещения студентов в общежитиях вузов только с прививочным сертификатом или справкой, подтверждающей медотвод от прививки.

- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Амурской области значительно усложнилась. Под личный контроль ситуацию с вакцинацией необходимо взять руководителям предприятий в регионе. Существует масса способов мотивировать сотрудников своевременно вакцинироваться и предупредить риск остановки всего рабочего процесса в случае вспышки заболевания в организации. Особенно это касается крупных промышленных предприятий региона. Вузам стоит рассмотреть возможность перевода на дистанционную форму обучения тех студентов, которые необоснованно отказались от вакцинации, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.