Десятилетнюю девочку ищут в Благовещенске

Фото: Поисково-спасательный отряд "Амур"

В Благовещенске пропала 10-летняя девочка. По информации Следственного управления СК РФ по Амурской области, девочка ушла из дома 19 июня в 17.00.

На вид пропавшей 10-12 лет, девочка плотного телосложения, ростом 150 сантиметров. Другие важные приметы: тёмно-каштановые волосы, длина до поясницы, карие глаза.

Девочка была одета в черную кепку со светоотражающими элементами, розовую ветровку с изображением герба России, светло-серые брюки в чёрную клетку и тёмно-серые кроссовки.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении девочки или об обстоятельствах её исчезновения, просят сообщить по номерам: 8-924-744-00-20, 112, 102.

Обновлено 14.50

Только во второй половине дня в воскресенье, 20 июня, девочку нашли живой. Подробности о том, где она находилась, не разглашаются.Информация подтверждена волонтёром поисково-спасательного отряда "Амур".