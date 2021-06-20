За сутки в Амурской области выявили 53 новых случая COVID-19

По прогнозам Роспотребнадзора, заболеваемость в Приамурье может достичь 500 случаев в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области зафиксировали 53 случая коронавируса за сутки. Данные 20 июня опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

С учётом новых заболевших, в Приамурье выявлено 23 345 фактов заболевания COVID-19. При этом 22 650 пациентов выздоровели, а 298 скончались от коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 20 июня, новых летальных случаев не зарегистрировали. Зато 45 пациентов поправились после новой коронавирусной инфекции.