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Здоровье20 июня 2021 11:42

За сутки в Амурской области выявили 53 новых случая COVID-19

Статистика продолжает стремительно расти
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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По прогнозам Роспотребнадзора, заболеваемость в Приамурье может достичь 500 случаев в неделю

По прогнозам Роспотребнадзора, заболеваемость в Приамурье может достичь 500 случаев в неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области зафиксировали 53 случая коронавируса за сутки. Данные 20 июня опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

С учётом новых заболевших, в Приамурье выявлено 23 345 фактов заболевания COVID-19. При этом 22 650 пациентов выздоровели, а 298 скончались от коронавирусной инфекции.

В воскресенье, 20 июня, новых летальных случаев не зарегистрировали. Зато 45 пациентов поправились после новой коронавирусной инфекции.