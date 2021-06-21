Из-за паводка в Приамурье объявили режим повышенной готовности

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области в воскресенье, 20 июня, объявлен режим повышенной готовности – на регион движутся паводки из Забайкалья и Китая. В Благовещенск волна придёт с 24 по 27 июня.

В соответствии с прогнозом Амурского ЦГМС уровни воды будут превышать критерии опасного явления по всему течению Амура. Вероятны подтопления населённых пунктов, расположенных в пойме реки, а также дорог местного значения. Под угрозой оказались девять районов и город Благовещенск. В ряд сёл уже направлены спасатели, заранее завозятся продукты и лекарства.

- Необходимо готовиться к максимально неприятному сценария, - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Давайте вспомним, как мы проходили паводок в 2019 году. Оперативные решения, личная ответственность и достоверная информация – это то, что нам сейчас очень нужно».