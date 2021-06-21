В Тынде при строительстве спортплощадки по нацпроекту украли 9 млн рублей

Подрядчик попросил деньги за невыполненные работы Фото: Прокуратура Амурской области

Тындинская городская прокуратура Амурской области провела проверку по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что в 2020 году администрация Тынды заключила с коммерческой организацией контракт на благоустройство спортивной площадки.

Руководитель подрядчика включил в акт о приемке выполненных работ и попросил за фактически невыполненные обязанности оплату в размере больше 9 миллионов рублей.

Материалы проверки прокуратура направила следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.