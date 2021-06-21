За полгода государственный долг Приамурья стал меньше на три миллиарда рублей

На 1 июня госдолг Амурской области составляет 24 миллиарда рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

По данным на 1 июня госдолг Амурской области составляет 24 миллиарда рублей, 17,1 миллиард рублей из которых приходится на бюджетные кредиты. Задача региона – снизить объем государственного долга до 38 % собственных доходов к 1 января 2025 года.

Регион продолжает активно работать над снижением государственного долга – в области отсутствует просроченная кредиторская задолженность. Наряду с этим в 2020 году Минфином России продлены сроки погашения бюджетных кредитов, что позволило направить высвобожденные средства на финансирование мероприятий по устранению последствий распространения COVID-19 в объеме 1,5 миллиарда рублей.

За прошлый год, благодаря оперативной работе по управлению остатками средств на едином счете областного бюджета и мониторингу цен за пользование заемными средствами, областной бюджет сэкономил 365 миллионов рублей на процентах.

В общей сложности доля государственного долга Амурской области в собственных доходах областного бюджета за период 2017-2020 годов сократилась с 72,5 % до 46,3 %.