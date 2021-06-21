Амур грозится затопить Верхнеблаговещенское, Зазейский и отдельные улицы Благовещенска

При наихудшем развитии событий уровень воды в Амуре в районе Благовещенска достигнет 9-10 метров Фото: МЧС России по Амурской области

На Благовещенск движется гребень паводка, проходящего по Амуру. До областной столицы большая вода дойдёт к 24-27 июня, подъём воды будет длиться три-четыре дня.

- В зоне возможного подтопления находятся отдельные улицы Белогорья, район Амурской, 1 и так называемое, первое село Верхнеблаговещенского, посёлок Зазейский, - рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

При наихудшем развитии событий уровень воды в Амуре в районе Благовещенска достигнет 9-10 метров – примерно такой же подъём фиксировался во время наводнения 1958 года. Прогнозируется полное подтопление четырёх населённых пунктов: Калиновки в Магдагачинском районе, Буссе и Петропавловки Свободненского района и Марково Благовещенского района. А вот в Сковородинском районе фиксируют падение уровня воды.

- Сейчас, по нашему мнению, гребень паводка выходит на уровень нижних показаний Амурского гидрометцентра, - уточнил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов.

В Игнашино Сковородинского района остаются подтопленными пять домов, сейчас в них никто не живёт – два человека находятся на вахте, остальные разъехались по родственникам. Это единственные подтопленные дома во всей Амурской области. Однако ситуация ещё может измениться.

- Много вопросов задают о том, не повторится ли паводок 2013 года. В 2013 году паводок у нас шёл с Зеи и образовывался в бассейне Зейского водохранилища. Но сейчас вода устойчиво ежедневно падает, дожди там не прогнозируются, поэтому по Зее ухудшения обстановки мы не ожидаем. Селемджа тоже находится в русле, ведёт себя спокойно, - рассказал Алексей Александрович – Но при прохождении паводка по Амуру Зея будет в подпоре, они встречаются в районе Благовещенска. Из-за этого существует угроза для Усть-Ивановки, Владимировки и Зазейского.

Также остаётся угроза подтопления Благовещенска в районе улицы Амурской, 1. В связи с этим в Благовещенске развернут три пункта временного размещения: один на базе школы №24 в Белогорье, еще два в общежитии на ул. Пионерской. Их откроют к 18.00 22 июня.

- Сегодня-завтра проводятся подворовые обходы в Белогорье, Верхнеблаговещенском, Зазейском. Специалисты готовятся возводить дамбы. В Верхнеблаговещенском будет перекрыт проезд к базам отдыха (установят блоки, будет дежурить пост ГИБДД), - добавил Олег Имамеев. - Муниципальная автоколонна в любой момент для эвакуации граждан готова выделить необходимое количество автобусов.

В целом все городские службы находятся в состоянии полной готовности. Кроме того создаётся комиссия по оценке ущерба, куда необходимо будет обращаться в случае затопления домов и приусадебных участков.

«КП – Благовещенск» продолжит следить за развитием событий.