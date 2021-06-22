В Тынде завершается первый этап проекта «БАМовский Арбат»

К концу недели строители планируют завершить укладку тротуарной плитки Фото: Правительство Амурской области

С 1 мая рабочие подрядной организации ведут на этом объекте строительные работы. Сейчас строительство сквера подходит к своему завершению.

Здесь произвели санитарную вырубку деревьев, демонтаж тротуаров и дорожек из плит, разборку бортовых камней, покрытий и оснований. Также на объекте произвели отсыпку щебнем и подготовку основания из песчаного грунта.

К концу недели строители планируют завершить укладку тротуарной плитки.

После завершения строительных работ в «зелёном» сквере для горожан появится зона отдыха, где установят скамейки и фонари.

Также рабочие подготовили место для монтажа большого электрического фонтана.

Сейчас ведутся работы по подготовке основания из песчаного материала под укладку разноцветной тротуарной плитки возле Городского Дворца культуры «Русь» и торгового дома «Двенадцать».

За зданием Спортивной школы № 2 в ближайшее время стартуют работы по обустройству автостоянки и площадки для выгула собак.