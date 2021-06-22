В Приамурье прибыла капсула с землей с мест последних боев амурчан за освобождение Крыма

Мероприятие прошло в рамках межрегиональной акции «Эстафета памяти» Фото: Правительство Амурской области

Сегодня, 22 июня, в Амурском областном краеведческом музее состоялась торжественная церемония передачи капсулы с землей с мест последних боев амурчан, отдавших жизни за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие прошло в рамках межрегиональной акции «Эстафета памяти», направленной на увековечение памяти подвигов уроженцев Сибири и Дальнего Востока, погибших в военных сражениях. Сведения о погибших защитниках Отечества были собраны по материалам фондов, а также Государственного архива Хабаровского края.

- 22 июня – памятная и трагическая дата для всех россиян. 80 лет назад на нашу страну вероломно напала фашистская Германия. Эта война унесла миллионы жизней наших соотечественников, оставила страшный след практически в каждой семье. На фронт ушли более 100 тысяч человек – почти половина взрослого населения региона. Около 40 тысяч из них погибли. Наши солдаты сражались отважно. Они демонстрировали героизм на всех фронтах Великой Отечественной войны. Амурчане сделали много и для освобождения Крыма. Сегодня в рамках «Эстафеты памяти» мы принимаем капсулу с землей с мест последних боёв амурских солдат, сражавшихся за свободу Крымского полуострова. Также нам переданы именные списки на 63-х бойцов Красной армии и Черноморского флота, многие из которых погибли во время героической обороны Севастополя. Мы будем помнить о жертве наших солдат, хранить память о погибших за свободу Родины и передадим эту память следующим поколениям, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Переданная капсула, а также полученные документы займут свое место в экспозиции о Великой Отечественной войне Амурского областного краеведческого музея.

Также в этот день глава Приамурья Василий возложил цветы к вечному огню у памятника воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.