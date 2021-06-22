Мужчина погиб в ДТП в Тындинском районе

Полиция проводит проверку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вчера, 21 июня, в Амурской области произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Двое человек пострадали.

В пресс-службе амурского УМВД сообщили, что столкновение произошло около 19:00 на автодороге в Тындинском районе. В аварии участвовали автомобили «ГАЗ-Соболь» и Isuzu-65899.

По предварительной информации, водительавто «ГАЗ-Соболь» не смог выбрать безопасную дистанцию. В результате и произошло столкновение. Водитель «ГАЗ-Соболь» - мужчина 1978 года рождения – скончался на месте происшествия. Два его пассажира, женщина 1978 года рождения и мужчина 1983 года рождения, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.