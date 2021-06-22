Cотрудница полиции из Приамурья подозревается в избиении сына

В больнице у мальчика обнаружили ушибы и гематомы Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудницу правоохранительных органов из Тынды подозревают в избиении ребенка, сообщил «Комсомольской правде» собственный источник. По его информации, женщина служит капитаном полиции.

Инцидент произошел еще 15 мая в городе Тында. В полицию обратился дядя потерпевшего мальчика. Правоохранителям женщина пояснила: мол, все произошло случайно. Мальчик повздорил с сестрой, а она, пытаясь их разнять, «зацепила» щеку парня кольцом, и там образовался порез. Решив приложить к травме холод, она принесла из холодильника замороженное мясо и…уронила его сыну на ногу. Специально бить его она не планировала, заявила женщина.

Сам же мальчик рассказал другую версию произошедшего. По его словам, он поругался с сестрой из-за игрушки, девочка начала плакать. Мальчик добавил, что после этого в комнату пришла мама и ударила его в лицо, а затем толкнула и пнула сына по телу.

Увидев на лице гематому, женщина якобы принесла замороженное мясо и приложила его к щеке мальчика. Через 10-15 секунд она бросила пакет с замороженным мясом в него, при этом попав по бедру – так, по крайней мере, говорит сам подросток.

В больнице парню поставили диагноз: ушиб мягких тканей лица, гематома справа и слева, ушиб в области правого тазобедренного сустава.

- Его мама служит в МВД с 2004 года, должность занимает с 2017-го. В действиях женщины можно усмотреть признаки уголовного преступления, - сообщил «Комсомолке» источник.

За комментарием мы обратились в полицию Амурской области. Предоставить информацию в пресс-службе УМВД обещали позже.

Следователям и уполномоченному по правам ребенка в Амурской области Наталье Третьяковой о происшествии ничего неизвестно. При этом Наталья Павловна отмечает: о подобных ситуациях молчать не стоит. Важно обращаться в профильные органы – ПДН, полицию, участковому, уполномоченному по правам ребенка.

- При этом необходимо иметь факты: примерный адрес, возраст ребенка, условия его проживания. Важно, чтобы обратившийся человек был готов идти на контакт и рассказать уточняющие обстоятельства. В противном случае он может обратиться на телефон доверия, - отметила Третьякова.

Если вам известно о насилии в отношении детей, вы можете рассказать об этом по номеру 123 (с мобильного) – горячая линия Следственного комитета или на телефон доверия 8 (800) 200-01-22.