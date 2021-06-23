Амурчанин незаконно выкопал исторические ценности

Один предмет мужчина успел реализовать Фото: Прокуратура Амурской области

В Амурской области возбуждено уголовное дело против жителя Зейского района. Он подозревается в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ «Поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле, проводимые без разрешения, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя».

Установлено, что 27 мая 2021 года в окрестностях села Гильчин Тамбовского района с помощью металлоискателя амурчанин выкопал археологические предметы, представляющие историческую ценность: пуговицы, кольцо, серьги, кулон, зеркало.

Часть найденных вещей изъяли сотрудники правоохранительных органов, один из предметов мужчине удалось продать.

По данному факту ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное. Его расследование находится на контроле прокуратуры Тамбовского района.