В больнице Амурской области мужчина пытался убить пациентку

Мотив преступления пока неизвестен Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Амурские полицейские задержали 35-летнего мужчину, который пытался убить свою сожительницу. Сообщение в правоохранительные органы поступило от медработника Бурейской больницы. Медик рассказал, что мужчина острым предметом нанес пациентке ранения.

На место происшествия незамедлительно прибыли стражи правопорядка. Полицейские опросили потерпевшую, очевидцев, установили личность злоумышленника. Через несколько минут в ходе отработки района совершения преступления, правоохранители задержали подозреваемого в магазине поселка.

Амурчанин был помещён в изолятор временного содержания.

По данному факту следователем СО СК по Бурейскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ.