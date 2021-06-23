Амурчанам, пострадавшим во время паводка, помогут материально за счёт средств областного бюджета

Помощь будет оказана после обследования Фото: МЧС Амурской области

Помощь подтопленцам окажут по линии социальной защиты населения на основании закона Амурской области «Об адресной социальной помощи». По нему пострадавшим амурчанам предусмотрено оказание адресной социальной помощи в виде единовременных выплат на домохозяйство.

В случае утраты единственного жилья амурчане получат выплату в размере 30 тысяч рублей на домохозяйство. Для этого необходимо подтвердить утрату актом обследования, который составляется органом местного самоуправления. 10 тысяч рублей на домохозяйство получат подтопленцы, потерявшие жизненного необходимое имущество в результате паводка 2021 года.

Для получения адресной социальной помощи необходимо подать документы в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме этого, предусмотрена помощь за счет резервного фонда Правительства Амурской области. К ней относятся: единовременная выплата за подтопленное домовладение – 30 тысяч рублей (на одно домовладение) и единовременная выплата на несовершеннолетних детей по 10 тысяч рублей (на одного ребенка).

Помощь за гибель урожая будет предоставляться в натуральном виде после того, как будет зафиксирован факт утраты овощной продукции в результате паводка 2021 года.

Вышеперечисленная помощь будет оказана после проведения обследования домохозяйств комиссией, созданной при органе местного самоуправления. Туда необходимо подать заявку на проведение обследования.