В ДТП в Приамурье пострадали семь человек

На месте аварии работает скорая помощь Фото: @dtp_blg

В Благовещенском районе произошло серьезное ДТП. В нескольких километрах от поста ДПС столкнулись два автомобиля. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что легковой автомобиль начал обгон и врезался в грузовик. «Легковушка» серьезно пострадала, одного человека выбросило на дорогу.

В ГИБДД рассказали о подробностях происшедшего.

- 23 июня 14:00 на автодороге «Подъезд к г. Благовещенск» произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Probox и УАЗ Патриот. По предварительной информации, 7 человек травмированы. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Благовещенцы сообщают, что из-за аварии на мосту образовалась пробка.