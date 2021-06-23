69 амурчан заболели коронавирусом за сутки

За весь период зарегистрировано 23,5 тысячи случаев заболевания Фото: Министерство здравоохранения Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области коронавирус подтвердился у 69 человек. У 54 заболевание протекает в виде ОРВИ (78%), у 15 – в виде пневмонии (22%).

Темп прироста за последние сутки составляет 0,3 %, показатель заболеваемости – 3010,18 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 23 535 случаев.

Всего обследовано на COVID 1 014 497 человек, в том числе за последние сутки – 2 370.