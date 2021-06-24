В Белогорске после падения из окна ребенок получил тяжелые травмы

В квартире с малышом находилась бабушка Фото: Татьяна РЯБОВА

В Белогорске следователи начали проверку по факту падения из окна полуторагодовалого ребенка. Свидетели сообщают, что мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию.

Происшествие произошло в районе дома №300 по улице Кирова. Ребенок выпал из окна пятого этажа.

По предварительным данным мальчик играл на кухне. С помощью табурета, стоявшего у окна, ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Под весом малыша крепления сетки не выдержали, и мальчик выпал на улицу. В квартире находилась бабушка, которая на короткое время выпустила ребенка из виду.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с наступлением теплого периода следователи Амурской области просят родителей дошкольников позаботиться об их безопасности: не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами, установить на окна блокирующие устройства, исключить возможность самостоятельного попадания детей на подоконники.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

- Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

- Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.

- Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.

- Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

- Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

- Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире.

- Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

- Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

- Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона.