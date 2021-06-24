В Благовещенске продолжается капремонт здания, в которое переедет центр социального обслуживания «Доброта»

Рабочие уже демонтировали мозаичные полы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Согласно заключенному контракту, в трехэтажном здании площадью более 3200 квадратных метров подрядчик должен выполнить ремонт покрытия кровли, ремонт помещений, замену входной группы с учетом потребностей маломобильных групп населения, установку окон и внутренних дверей, а также ремонт санузлов с заменой оборудования.

Рабочие уже демонтировали мозаичные полы, плиты перекрытия под подъемную платформу для инвалидов, изношенную вентиляцию на 2 и 3 этажах здания, а также трубы отопления и чугунные радиаторы. Проведены работы по закладке кирпичом оконных проёмов, монтажу монолитных участков кровли под вентиляцию и по парапету кровли, наружные канализационные работы. Выполнено устройство стяжки пола на 2 и 3 этажах.

На сегодняшний день на объекте трудятся 35 человек, они занимаются монтажом оконных блоков, наружных тепловых сетей, труб водопровода, канализации и отопления, ремонтом кровли. Кроме того, ведется кладка керамическим кирпичом вентиляционных шахт, оштукатуривание и выравнивание стен, устройство внутренних перегородок, электромонтажные и вентиляционные работы.

На капитальный ремонт Благовещенского центра социального обслуживания предусмотрено порядка 140 миллионов рублей из областного бюджета.

Напомним, центр предоставляет услуги (в полустационарной форме, на дому, а также с предоставлением временного пребывания в комнатах «Мать и дитя») жителям областной столицы и Благовещенского района, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с индивидуальной программой. В целях оказания неотложной социальной помощи предоставляются срочные услуги.