Мурал с портретом амурского казака украсит фасад дома в Благовещенске

Специалисты Ассоциации художников граффити России уже нанесли контуры и приступили к фоновой заливке Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске на фасаде дома по улице Ленина, 55, началось создание второго мурала в рамках проекта «Самый-самый Благовещенск». Это будет портрет сотника Амурского казачьего войска Дмитрия Пешкова, который в 1889-1890 годах, совершил первый беспрецедентный в мире одиночный конный переход из Благовещенска в Санкт-Петербург за 193 дня, преодолев 154 населенных пункта и 8 283 версты.

Напомним, первый мурал с портретом кардиохирурга Ярослава Кулика в Благовещенске появился в преддверии юбилейного Дня города на фасаде дома по ул. Театральная, 98. Об идее создания в Благовещенске муралов мэр города Олег Имамеев рассказывал в своем инстаграм-аккаунте. Многим подписчикам понравилась эта идея.

Специалисты подрядной организации – Ассоциации художников граффити России (Челябинск) уже нанесли контуры будущего мурала и приступили к фоновой заливке.

- Произведение занимает 12 на 28 метров, площадь 336 квадратных метров. У этого мурала два главных героя – это сам амурский казак Дмитрий Пешков и его конь, вместе они преодолели такое огромное расстояние. Сегодня мы приступили к работам, планируем завершить в течение 5 дней. В ближайшее время будем заниматься фоновой заливкой, затем будет работать с рисунком и подписями, – пояснил руководитель проектов Ассоциации художников граффити России Кирилл Цукур.