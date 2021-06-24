Василий Орлов побывал на участках возведения дамб в Благовещенске и оценил условия в ПВР в Чигирях

В ПВР расположились 17 человек из сёл Благовещенского района Фото: Правительство Амурской области

Паводок в Приамурье продолжается. Сегодня, 24 июня, губернатор Амурской области Василий Орлов побывал в Благовещенске на нескольких участках, где возводят дамбы, чтобы избежать подтопления территории.

В районе ул. Первомайской, 1, установлена водоналивная дамба длиной 100 метров, такая же дамба устанавливается в районе парка.

Длина дамбы в районе ул. Амурская,1, составляет около 310 метров, а высота – порядка 220-230 см. На отсыпку вывезли 1400 тонн вскрышного грунта, заполнили более четырех тысяч мешков с песком, поставили 335 тонн песка и грунта, работы активно продолжаются. Здесь задействована техника, специалисты МЧС, курсанты ДВОКУ.

Губернатор выслушал доклад о темпах работ и прогнозах по подъему уровня воды, поинтересовался, хватает ли сил и средств на каждом участке и пообещал выполнить дополнительные силы, если это необходимо.

Также в Благовещенске работает водоналивная дамба в районе ул. Октябрьской, 1.

Дамба длиной 250 метров установлена в районе Амурского водозабора. Защитное сооружение отсыпано вблизи завода «Амурский металлист», а также в Белогорье на путепроводе и в районе озера Утесного.

Василий Орлов посетил ПВР, развернутый в школе села Чигири. Пункт рассчитан на 100 человек, на сегодня в нем расположились 17 человек из сёл Благовещенского района. Глава Приамурья побеседовал с людьми, оценил условия их проживания, отдельное внимание было уделено качеству питания в ПВР. Губернатор подчеркнул, что у людей, переехавших в пункты временного размещения, должны быть достойные условия.

- Здесь, в Чигирях, видим, что размещение граждан организовано хорошо, они получают качественное питание. У людей нет каких-либо замечаний. Тем не менее, обсудили ряд технических вопросов с руководством Благовещенского района и этого ПВР. Увы, ситуация на сегодня развивается по плохому сценарию, и все граждане, которые не верят в то, что придет вода, должны к нам прислушаться. Я еще раз призываю жителей сёл, находящихся под угрозой затопления, переехать в ПВР или к родственникам на период прохождения пика паводка, - сказал Василий Орлов.