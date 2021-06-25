Порядка 50 камер будут наблюдать за посетителями парк Дружбы

В поле зрения попадают пешеходные дорожки, игровые площадки, водоемы, зоны отдыха Фото: Администрация Благовещенска

В парке Дружбы Благовещенска появятся камеры видеонаблюдения. Устанавливать систему начали в июне. Специалисты подрядной организации монтируют два вида цифровых камер: фиксированные и поворотные, которые могут менять сектор обзора. Качество съемки позволяет распознать лица на расстоянии нескольких десятков метров.

Парк Дружбы – отделение Общественно-культурного центра – в последние годы заметно преобразился. Новые игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы, благоустроенные пруды с плавающими фонтанами привлекают все больше жителей микрорайона. Для обеспечения порядка на территории парка работает охрана, в этом году приступили к установке видеонаблюдения.

Камеры устанавливают по всей длине парка вдоль жилой застройки. В поле зрения электронных наблюдателей попадают пешеходные дорожки, игровые площадки, водоемы, зоны отдыха от южных до северных ворот.

- Территория парка довольно большая – 58 тысяч квадратных метров. И наша задача – обеспечить безопасность отдыхающих и сохранность имущества парка. В ближайшее время работы по монтажу камер завершат, сигнал будет поступать на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу. Часть парка вдоль Новотроицкого шоссе мы оборудуем видеонаблюдением в следующем 2022 году, – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

После интеграции сигнала в общую систему видеонаблюдения города следить за порядком в режиме онлайн, а также просматривать архивы смогут не только диспетчеры ЕДДС, но также полиция, другие заинтересованные службы.

Всего на сегодняшний день в Благовещенске установлено порядка 2 800 камер наружного наблюдения, из них большинство – около 2,5 тысячи – на социальных объектах. Остальные – на улично-дорожной сети города, набережной, других общественных территориях города и в местах массового скопления людей.