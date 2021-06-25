Из подтопленной Сергеевки спасли мужчину в критическом состоянии

Если бы не помощь пограничников, мужчина мог бы умереть Фото: УФСБ России по Амурской области

Вчера, 24 июня, в селе Сергеевка стало плохо 61-летнему мужчине. Амурчанин находился в критическом состоянии. На помощь к нему пришли пограничники.

К руководству пограничной заставы обратился односельчанин потерпевшего. Пострадавшему была необходима срочная медицинская помощь. Однако, из-за паводка возникли проблемы с транспортом.

В пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области рассказали, что для этого из отряда пограничных сторожевых кораблей был выделен пограничный катер. Сотрудники действовали чётко и слаженно и в ближайшее время доставили мужчину в Благовещенск.

Позже врачи рассказали, что помощь пограничников спасла мужчине жизнь. Он мог умереть, если бы его доставили в больницу позже.

Сейчас состояние амурчанина оценивается как удовлетворительное.