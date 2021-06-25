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Происшествия25 июня 2021 9:52

В автобусе в Зее избили пожилую женщину

Прокуратура проводит проверку
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Амурчанка обратилась в полицию Фото: Прокуратура Амурской области

Амурчанка обратилась в полицию Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту избиения пожилой женщины в автобусе. Инцидент произошел 22 июня в городе Зея. Произошедшее попало на видео.

Причина конфликта между амурчанами пока неизвестна. Сообщается, что 24 июня женщина написала заявление в полицию. Правоохранители направили ее на судебно-медицинскую экспертизу, полицией проводится доследственная проверка.

По результатам проверки прокуратура района проверит законность принятого процессуального решения.