В автобусе в Зее избили пожилую женщину

Амурчанка обратилась в полицию Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура Амурской области начала проверку по факту избиения пожилой женщины в автобусе. Инцидент произошел 22 июня в городе Зея. Произошедшее попало на видео.

Причина конфликта между амурчанами пока неизвестна. Сообщается, что 24 июня женщина написала заявление в полицию. Правоохранители направили ее на судебно-медицинскую экспертизу, полицией проводится доследственная проверка.

По результатам проверки прокуратура района проверит законность принятого процессуального решения.