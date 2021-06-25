За сутки в Амурской области коронавирусом заболели 78 человек

Три человека болеют в бессимптомной форме Фото: Анастасия НАГАЙКО

За сутки в Приамурье количество заболевших коронавирусом возросло до 23 686 случаев. За минувшие 24 часа заболевание подтвердилось у 78 амурчан.

У 59 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (76%), у 16 – в виде пневмонии (20%), у 3 в бессимптомной форме (4%).

Темп прироста за последние сутки составил 0,3 %, показатель заболеваемости – 3029,50 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 019 275 человек, в том числе за последние сутки – 2 387.