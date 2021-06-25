На набережной Благовещенска уровень воды почти достиг 2013 год

Реки в районе Благовещенска достигли отметки "опасного явления" Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В 14:00 25 июня уровень Амура на набережной Благовещенска достиг отметки 817 сантиметров. До уровня 2013 года осталось 5 сантиметров. Об этом сообщил Амурский гидрометцентр.

По прогнозу специалистов, пик паводка нужно ждать на выходных, 26-27 июня. В то же время, в реках Забайкалья уже фиксируют спад воды.

- Реки Забайкалья по-прежнему на спаде, соответственно верхний Амур у нас падает. Минус 76 см. фиксируется в Игнашине и минус 9 см. в Черняееве. В районе Кумары паводок приостановился с превышением отметки «опасное явление» более чем на 4 метра. От села Сергеевка и вниз по течению Амура до Иннокентьевки идет паводок, с подъемами - 26 см. в Сергеевке и до 49 см. в с. Поярково, – рассказал директор Амурского ЦГМС Виталий Соловьев.

Река Амур в районе Благовещенска уже достигла уровня «опасного явления». Ожидается рост до 820 см. Зея в районе Белогорья поднялась до отметки в 612 см. В ближайшие сутки уровень воды может вырасти ещё на 20-30 сантиметров. В районе Благовещенска Зея тоже превысила отметку «опасное явление», поднявшись до 754 см. Ожидается рост до 770-790 см.

- На Зее в районе Благовещенска за счёт подпора Амура продолжится подъем - около 0,2 м. в сутки. Пойма затоплена по всему течению Амура, на Зее от с. Белогорье до устья. Если обратиться к историческим данным наводнений по Амуру и Зее, то по Амуру в 1958 году фиксировали максимальный уровень подъема воды - 895 см., в 1984 году - 857 см., а в 2013 году - 822 см. Зея в районе Благовещенска достигала следующие максимальные уровни: 1958 год – 850 см, 1984 – 855 см., 2013 год – 819 см. Прогнозируется, что мы превысим отметку города Благовещенска по Амуру 2013 года, по Зее до отметки 2013 года у нас еще есть 65 см, – подчеркнул Виталий Иванович.

Кроме того, метеорологи предупреждают: 25-27 июня на севере области возможны дожди. Из-за этого может подняться уровень воды в небольших реках.