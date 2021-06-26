В Амурской области зафиксировали 75 новых случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день зафиксировано 75 новых случаев

Сегодня, 26 июня, в Приамурье обнаружили 75 новых случаев COVID-19. Такую информацию предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки – 0,3 %.

У 59 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (79%), у 14 – в виде пневмонии (19%), у 2 в бессимптомной форме (2%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 23 761 случаев, показатель заболеваемости составляет 3039,09 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 021 916 человек, в том числе за последние сутки – 2 641

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Напомним, если эпидобстановка в области ухудшится, вакцинация от ковида может стать обязательной. Заявление руководства областного правительства об этом вызвало среди амурчан яростные горячие споры. Амурчане анонимно рассказывают, как в некоторых организациях жёстко ставят условия: «Или прививка (неважно, болел раньше или нет), или расчёт!» Что касается студенчества, в одном из вузов Благовещенска от иногородних учащихся при заселении в общежитие уже требуют «карантинную справку».

Жениться без прививки у нас пока не запрещено, как в одном из регионов РФ, но на церемонию регистрации брака теперь пускают только с сертификатом о прививке или отрицательным результатом теста на ковид.