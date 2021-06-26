В Приамурье из-за паводка затоплено около 300 жилых домов

В Амурской области из-за паводка до сих пор сохраняется тяжелая ситуация. По состоянию на 26 июня в Благовещенском районе в с. Марково подтоплено 159 приусадебных участков, 105 частных жилых дома.

По информации правительства Приамурья, подтоплены участки региональных дорог «Благовещенск-Бибиково» 18-19 км., 36-37 км., 39-51 км., 61-66 км. «Благовещенск-Владимировка» 0-2 км. Также затоплен мост через р. Симоновка перед с. Игнатьево (трасса «Благовещенск-Бибиково»). Протяженность затопленного участка около 300 м., глубина около 70 см. Проезд на этих участках возможен на технике высокой проходимости.

Кроме того, затопленными остаются:

В с. Игнатьево подтоплено 80 приусадебных участков, вода зашла в 53 частных жилых дома и местный ФАП.

В с. Сергеевка подтоплено 204 дома вместе с приусадебными участками.

В с. Бибиково – около 10 приусадебных участков.

В с. Каникурган подтоплено 2 приусадебных участка

В п. Заречный подтоплено 12 приусадебных участков и 6 домов.

В с. Верхнеблаговещенское подтоплено 10 частных домов.

В с. Владимировка подтоплено 26 приусадебных участков.

В с. Усть-Ивановка подтоплено 4 приусадебных участка.

В С.Михайловка подтоплено 7 приусадебных участков.

На данный момент, в Благовещенском на базе Дома культуры села Чигири развернут ещё один резервный пункт временного размещения населения на 50 мест. В пункте ПВР, расположенном в местной школе, находятся 85 человек.

В ПВР села Грибского проживают 23 человека, еще 147 человек размещены на ПВР села Сергеевки.

Помимо этого, в Благовещенском районе идут работы по обустройству дамб в двух селах - Владимировке и Усть-Ивановке. Во Владимировке в строительстве принимают участие порядка 200 человек, задействовано около 20 единиц техники. На улице Центральной - от виадука до местного ДК- идет укладка мешков с песком.

Уровень воды в реке Амур в селе Черняево на сегодняшний день составляет 967 см (-40 см за 12 часов). Прослеживается динамика спада.