12 амурских сел отрезаны от внешнего мира

Всего с начала прохождения паводкового периода из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 1762 амурчанина.

По состоянию на 27 июня, в 19 населённых пунктах Амурской области подтоплены 638 частных жилых домов и 1746 приусадебных участков в Магдагачинском, Шимановском, Свободненском и Благовещенском районах.

Частично под водой скрыто 20 участков автомобильных дорог и 7 мостов, а по 14 отрезкам трасс проезд невозможен. На 6 участках пробиться можно только на технике высокой проходимости. Кроме того, 12 сел и поселков в 5 районах остались отрезанными от внешнего мира. В 7 населенных пунктах спасатели организованы лодочные переправы.

В Шимановске, а также в Шимановском, Свободненском, Благовещенском и Магдагачинском районах развернуто 7 пунктов временного размещения на 1040 человек. Вообще, в готовности принять пострадавших еще 56 ПВР общей вместимостью 4810 человек. Но надеемся, этого не потребуется.

Из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 227 человек, а всего с начала прохождения паводкового периода - 1762 амурчанина. Из них 1414 человек размещены у родственников, в ПВР - 348 человек.

Тем временем за 2 часа сегодня утром уровни Амура и Зеи в Благовещенске добавили по 1 см (до 855 см и 781 см соответственно). В Константиновке и Поярково за то же время Амур подрос на 2 см – до 827 и 733 см соответственно.