В Приамурье зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусом

У 72% амурчан заболевание протекает в виде ОРВИ

Сегодня, 27 июня, в Амурской области обнаружили 82 новых случая COVID-19. Такие данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Темп прироста за последние сутки - 0,3%.

У 59 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72%), у 22 – в виде пневмонии (27%), у 1 в бессимптомной форме (1%).

До этого наибольший суточный показатель зараженных составил 78 новых случае – по данным на 25 июня.

С нарастающим итогом зарегистрировано 23 843 случаев, показатель заболеваемости составляет 3049,58 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 1 024 143 человек, в том числе за последние сутки – 2 227.