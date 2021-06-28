В Амурской области из-за наводнения эвакуировали свыше 2,5 тысячи человек

Фото: правительство Амурской области

По состоянию на 28 июня, на территории 20 населенных пунктов Приамурья подтоплены 764 частных жилых дома. Без автомобильного сообщения остались 11 населенных пунктов.

Развернуто девять пунктов временного размещения, в настоящее время в них размещены 421 человек, в том числе 188 детей. Во всех пунктах временного размещения организовано горячее питание, дежурят медики, психологи ГУ МЧС России по Амурской области и РСЧС оказывают пострадавшим экстренную психологическую помощь. Всего с начала прохождения паводкового периода было эвакуировано 2563 человека.

Ежедневно под руководством губернатора Амурской области проводится заседание Правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обстановка в населенных пунктах находится на круглосуточном контроле Главного управления МЧС России по Амурской области.

Всего для проведения работ по защите населенных пунктов задействована группировка 1539 человек, 423 единицы техники, в том числе 53 плавательных средства.