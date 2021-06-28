В районе села Марково обрушился мост

Фото: instagram.com/blagmedia/

Во время паводка из-за размыва грунта под переходными плитами, на подъезде к населенному пункту Марково обрушился мост.

- В Благовещенском районе на 31 км региональной автомобильной дороги Благовещенск-Бибиково произошёл размыв грунта под переходными плитами на подъезде к мосту в районе населенного пункта Марково, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. - Из-за переливов воды на других участках дороги к мосту нет подъезда и выставить ограничительные знаки нет возможности.

Также в министерстве подчеркнули, что проезжать по мосту опасно для жизни.

Новость об обрушении моста активно обсуждают в социальных сетях. Пользователи рассказывают об объездной дороге в плохом состоянии, а также интересуются, кто так строил мост, что он обвалился во время паводка.

«…А сейчас что происходит? Новым градоначальникам и дела нет до людей»

«Есть объездная дорога, но по ней завязнешь, только на танке»

«Для них главнее, что мост в Китай целый. Наверно так. Время покажет, где правда»

«Есть объездная дорога, но она тоже затоплена. Когда вода уйдёт шут знает, что от неё останется»

«Слепят за миллиард новый, простоит до следующего лета»

При улучшении паводковой ситуации на территории Приамурья дорожные службы приступят к восстановлению моста.