За неделю в Амурской области выявили 410 случаев коронавируса

Новые пациенты все продолжают прибывать. Фото: amurobl.ru

С 21 по 27 июня в Приамурье зарегистрировано 410 случаев COVID-19, показатель заболеваемости 52,44 на 100 тысяч населения, что на 53,6% выше уровня заболеваемости прошлой недели. Такие данные предоставили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

За неделю в Амурской области 410 человек заболело коронавирусом, больше всего заболевших выявлено в Благовещенске – 120 человек, Свободном – 50 человек, Тынде – 47 человек, Зее – 40 человек. Большинство заболевших – 94% это взрослое население возрасте от 18 до 65 лет.

У 69% людей заболевание протекает в виде ОРВИ, у 31% в виде пневмонии.

Под медицинским наблюдением находится 2 179 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19, по состоянию на 25.06.2021 привито более 124 тысяч человек.