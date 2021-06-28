Амурчанин пытался скрыться от полиции в кустах

Нарушителю грозит штраф до 30 тысяч Фото: Министерство природы Амурской области

В Благовещенском районе полицейские задержали водителя, который совершил ДТП и пытался скрыться. Теперь правонарушителю предстоит побыть под арестом 14 суток.

Как рассказали в УМВД Россиии по амурской области, случившееся произошло в Благовещенске сегодня ночью, 28 июня, около 02.00 часов в районе улиц Раздольной и 50 лет Октября. Здесь сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota Celsior. Его водитель, увидев позади себя движущихся сотрудников ГИБДД, увеличил скорость. На выезде с кольцевой развязки по улице Калинина полицейские по громкоговорителю попросили амурчанина остановиться, однако мужчина требование проигнорировал и продолжил двигаться на высокой скорости.

В районе дома №7 по Игнатьевскому шоссе правонарушитель наехал на стоящий на перекрестке автомобиль Toyota Premio и продолжил скрываться. В процессе движения он не раз нарушал ПДД, двигался на высокой скорости, подвергая опасности жизни и здоровье других участников движения.

В районе подтопленного моста через реку Симоновка водитель наехал на резиновую моторную лодку и остановился в воде на мостовом переходе. Мужчина выбрался из машины и попытался скрыться от сотрудников полиции, спрятавшись в подтопленной растительности, где его обнаружили и задержали инспекторы ДПС.

Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При задержании он вел себя неадекватно, кричал, матерился, сопротивлялся сотрудникам ГИБДД. Из-за этого стражам порядка пришлось применить к нему физическую силу и надеть на него наручники.

Правонарушителем оказался 33-летний житель Благовещенска. В отношении него правоохранители составили административные материалы по четырем статьям КоАП РФ.

Суд признал его виновным и подверг его наказанию в виде административного ареста сроком на 14 суток.

За управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине грозит наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.