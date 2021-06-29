В Амурской области остаются подтопленными 782 частных жилых дома

Без автомобильного сообщения находятся 10 населенных пунктов Фото: Правительство Амурской области

На территории региона сохраняется сложная гидрологическая обстановка. По состоянию на 29 июня подтоплены 782 частных дома на территории 22 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. Подтоплены дома: в Магдагачинском районе село Черняево – 12, в Свободненском районе село Петропавловка – 11, в Шимановском районе село Нововоскресеновка – 17, в село Ушаково – 4, в Благовещенском районе село Марково – 125, в селе Владимировка – 73, в селе Игнатьево – 140, в селе Сергеевка – 321, в селе Бибиково – 1, в селе Заречное – 12. В поселке Зазейский подтопленными остаются 8 жилых домов, в поселке Верхнеблаговещенское – 58.

Подтоплены 1796 приусадебных участков: Магдагачинский район, село Черняево – 27, Благовещенский район, село Марково – 182, село Игнатьево – 230, село Заречное – 12, село Сергеевка – 321, село Бибиково – 10, село Каникурган – 1, село Владимировка – 600, село Усть-Ивановка – 4, село Михайловка – 7, Шимановский район, село Нововоскресеновка – 96, село Ушаково – 13, Свободненский район, село Буссе – 7, село Петропавловка – 25, Константиновский район село Новопетровка – 8, село Орловка – 1, Михайловский район, село Поярково – 1, село Куприяново – 1, село Чесноково – 4. В поселке Зазейский подтоплены 26 приусадебных участков, в поселке Верхнеблаговещенское – 220.

Частично подтоплены 20 участков автомобильных дорог: Магдагачинский район – 1, Шимановский район – 2, Благовещенский район – 6, Свободненский район – 2, Тамбовский район – 2, Константиновский район – 4, Михайловский район – 3.

Остаются подтопленными восемь автомобильных мостов: Шимановский район – 4, г. Благовещенск п. Верхнеблаговещенское – 1, Благовещенский район – 2, Михайловский район - 1.

Проезд невозможен на 10 участках автомобильных дорог: Магдагачинский район – 1, Шимановский район – 2, Благовещенский район – 5, Свободненский район – 2.

На технике высокой проходимости проезд возможен на 10 участках автомобильных дорог: Благовещенский район – 1, Тамбовский район – 2, Константиновский район – 4, Михайловский район – 3.

Без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: поселок Кузнецово, село Калиновка Магдагачинского района; село Сергеевка, село Бибиково, село Михайловка, село Марково Благовещенского района, село Петропавловка Свободненского района, село Ушаково, село Нововоскресеновка, село Аносово Шимановского района.

В сёлах Марково и Сергеевка Благовещенского района, в селе Поярково Михайловского района, в сёлах Нововоскресеновка и Ушаково Шимановского района, а также в селе Петропавловка Свободненского района организовано шесть лодочных переправ. Всего за сутки было перевезено 163 человека, за все время – 842 человека.

Развернуто 10 пунктов временного размещения: в Шимановске, селе Новогеоргиевка Шимановского района, селе Загорная Селитьба Свободненского района, селе Грибское, Чигирях, Сергеевке Благовещенского района, Черняеве Магдагачинского района, два в Архаре и Благовещенске, где могут разместиться 1250 человек. В настоящее время в ПВР размещено 504 человека, в том числе 228 детей.

Во всех пунктах организовано горячее питание, дежурят медики, психологи амурского ГУ МЧС и РСЧС оказывают пострадавшим экстренную психологическую помощь. Всего в готовности принять пострадавших 55 ПВР общей вместимостью 4720 человек.

За минувшие сутки из подтопленных населённых пунктов эвакуировано 177 человек, в том числе 42 ребенка. Всего с начала прохождения паводка эвакуировано 2740 человек, в том числе 776 детей. Из них 2236 человек размещены у родственников, в том числе 548 детей.

Обстановка в населенных пунктах находится на круглосуточном контроле МЧС России по Амурской области. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами населенных пунктов, ЕДДС муниципальных районов, различных ведомств.

Для мониторинга гидрологической обстановки и оказания первоочередного жизнеобеспечения населения организована работа семи оперативных групп ГУ МЧС России по Амурской области.

Всего для проведения работ по защите населенных пунктов задействована группировка 1465 человек, 408 единиц техники, 41 плавательное средство.