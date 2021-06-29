Открылись новые авиарейсы Тында – Чита – Иркутск

Фото: amurair.ru

С 29 июня авиакомпания «Ангара» открывает новые авиарейсы Тында-Чита-Иркутск.

- Авиакомпания «Ангара» информирует пассажиров о выполнении новых регулярных пассажирских рейсах на воздушных судах типа Ан-24 с 29 июня 2021 года, – сообщает пресс-служба администрации города Тынды.

Перелеты будут регулярно проходить по вторникам и четвергам.

По вторникам:

Иркутск (07:50) – Чита (10:30/11:30)– Тында (13:35)

Тында (14:35) – Чита (16:40/17:40) – Иркутск (18:25)

По четвергам:

Чита (11:30) – Тында (13:35)

Тында (14:35) – Чита (16:40)

Стоимость авиабилета для взрослого будет составлять:

• по направлению Иркутск – Тында - от 8625 рублей;

• по направлению Чита – Тында - от 7625 рублей.

Для детей от 2 до 12 лет предусмотрена скидка 33%, для детей до 2-х лет перелет бесплатный.