Открылись новые авиарейсы Тында – Чита – Иркутск

Фото: amurair.ru
С 29 июня авиакомпания «Ангара» открывает новые авиарейсы Тында-Чита-Иркутск.
- Авиакомпания «Ангара» информирует пассажиров о выполнении новых регулярных пассажирских рейсах на воздушных судах типа Ан-24 с 29 июня 2021 года, – сообщает пресс-служба администрации города Тынды.
Перелеты будут регулярно проходить по вторникам и четвергам.
По вторникам:
Иркутск (07:50) – Чита (10:30/11:30)– Тында (13:35)
Тында (14:35) – Чита (16:40/17:40) – Иркутск (18:25)
По четвергам:
Чита (11:30) – Тында (13:35)
Тында (14:35) – Чита (16:40)
Стоимость авиабилета для взрослого будет составлять:
• по направлению Иркутск – Тында - от 8625 рублей;
• по направлению Чита – Тында - от 7625 рублей.
Для детей от 2 до 12 лет предусмотрена скидка 33%, для детей до 2-х лет перелет бесплатный.