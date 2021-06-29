В Благовещенске неизвестный сбил пожилого мужчину

Пенсионер переходил дорогу на зеленый сигнал светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 28 июня, неизвестный сбил пожилого человека, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора.

- В понедельник, 28.06.2021 в 17.18 в Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Загородная – Северная неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно микроавтобус, белого цвета) совершил наезд на мужчину-пешехода 1948 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщает ГИБДД Благовещенска.

В результате происшествия пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Водитель скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя.

Любую информацию об указанном происшествии просим сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-999-165-32-64, или в дежурную часть ГИБДД - 42-52-62.