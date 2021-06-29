В Магдагачинском районе уровень Амура стремительно падает

Спасатели помогают вынести мебель на просушку или вернуть ее на место. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Согласно информации Амурского ЦГМС (центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), за минувшие сутки уровень Амура в районе села Черняево Магдагачинского района понизился на 165 см до отметки 591 см.

- Как только вода уходит с территорий и из домов, пожарные и спасатели сразу приступают к ликвидации последствий паводка. Объем работы большой, необходимо, чтобы пострадавшие жители как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. Пока пострадавшие вынуждены находиться в пункте временного размещения или у родственников. В селе Толбузино аварийно-восстановительные работы завершены, подтопленные дома просушены. Администрацией района организована работа административной комиссии по оценки ущерба, причиненного паводком. На региональные выплаты принято 77 заявлений, - рассказал старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Амурской области Иван Кривошеев.

Пожарные и спасатели оказывают жителям адресную помощь, помогают вернуть на место мебель, если она была поднята на период паводка, выносят мебель на просушку, очищают территории и дворы от мусора, проводят дезинфекцию территорий.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в селе Черняево задействованы пожарные специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области, спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, специалисты предприятий района, всего 77 человек, 9 единиц техники, в том числе 5 плавательных средств.

В районе Благовещенска уровень воды в Амуре упал на 15 см.