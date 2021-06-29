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Происшествия29 июня 2021 9:06

Благовещенка с ножом напала на мужчину

Пострадавшего пришлось госпитализировать
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Между горожанами произошел конфликт

Между горожанами произошел конфликт

Фото: Татьяна РЯБОВА

В Благовещенске задержали женщину, которая с ножом напала на мужчину. Инцидент произошел около 8 часов утра в районе улицы Горького областного центра.

В этот момент улицу патрулировали сотрудники группы задержания вневедомственной охраны. К ним подошла горожанка с просьбой о помощи. Она рассказала: во дворе жилого дома произошло нападение.

На место происшествие тут же отправились сотрудники Росгвардии. Оказалось, что поспорили мужчина и женщина. В ходе конфликта представительница слабого пола ударила оппонента ножом.

Нападавшую 35 лет задержали и доставили в отедел полиции для дальнейших разбирательств. Пострадавшего мужчину пришлось госпитализировать.