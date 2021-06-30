Жительница Райчихинска родила десятого ребенка

Новорожденный тоже получил подарок Фото: Управления ЗАГС по Амурской области

В Райчихинске местная жительница стала мамой в десятый раз. об этом рассказали в Управлении ЗАГС по Амурской области.

Как сообщили в пресс-службе, малыш появился на свет в семье Василенко Татьяны Юрьевны и Машнёва Олега Викторовича 24 июня в 19:40.

От имени управления ЗАГС Амурской области родителям «юбилейного» малыша вручили памятный знак «Рожденному в Приамурье», подарок для новорожденного в рамках проекта «С заботой о будущем» и поздравительный адрес.

- Управление ЗАГС искренне поздравляет родителей с этим замечательным событием. Дети это всегда счастье. А когда их десять – это счастье в десять раз больше. Уважаемые Татьяна Юрьевна и Олег Викторович! Пусть в Вашей семье всё будет в десятикратном размере: счастье, здоровье, любовь и благополучие! – поздравили родителей сотрудники Управления.