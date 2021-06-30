Мэр Благовещенска привился от COVID-19

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Мэр Благовещенска Олег Имамеев 29 июня сделал прививку от COVID-19.

- Сегодня поставил первую вакцину Спутник V. Самочувствие хорошее. Говорят, небольшие побочные эффекты – это в порядке вещей, но пока ничего не почувствовал. Через три недели – вторая прививка. Друзья, прививайтесь! Не только ради себя. Ради близких, ради людей, которые вас окружают! Это чрезвычайно важно, чтобы как можно скорее мы смогли вернуться к нормальному ритму жизни! - сообщил мэр в своем телеграмм-канале.

Между тем, в Амурской области 29 июня подтвердили 79 фактов заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 24 007 случаев новой коронавирусной инфекции, проведено уже 1 028 527 тестов на коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 23 168 человек, умерших от COVID-19 – 305 человек.